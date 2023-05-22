Güven timleri 1 hafta aranan 11 kişiyi yakaladı Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güven timleri 1 hafta aranan 11 kişiyi yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şehirdeki çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı yerlerde uygulamalar yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 4 narkotik madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin uygulamalarının devam edeceği bildirildi.