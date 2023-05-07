Gürün'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kayseri- Malatya karayolu Güneş köyü yakınlarından meydana geldi. M.D idaresinde ki 23 AC 745 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü ile otomobilin içerisinde bulunan C.B ve S.T yaralandı. Çevrede ki vatandaşların kazayı bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS