Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi - Haberler

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Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde egzozundan yüksek ses çıkararak gürültü kirliliği oluşturan yabancı plakalı aracın sürücüsüne bin 882 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde egzozundan yüksek ses çıkararak gürültü kirliliği oluşturan yabancı plakalı aracın sürücüsüne bin 882 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Manavgat'ın değişik noktalarında gerçekleştirdiği sabit denetimlerin yanında, hareket halindeyken de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Trafik kazalarının önüne geçilebilmesinin yanında, araç sürücülerinin egzozundan ve hoparlörlerinden yüksek ses çıkarmak suretiyle vatandaşları rahatsız etmelerini önlemek için çalışma yapan trafik ekipleri, denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekiplerinin önüne çıktı

Mimar Sinan Mahallesinde seyir halindeki trafik ekibi, önünde seyreden aracın egzozundan aşırı yüksek ses çıkarmak suretiyle çevreyi rahatsız etmesi üzerine aracı takibe aldı. Çağlayan Mahallesi Irmak Kenarında 7517 sokakta durdurularak gerekli kontrolleri yapılan FD 191 yabancı plakalı aracın sürücüsü Mustafa Korkmaz'a bin 882 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sürücüleri trafikte kurallara uymaları konusunda uyaran Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, kurallara uymayanların affedilmeyeceğini dile getirdiler. - ANTALYA

Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

Gürültü kirliliği oluşturan araç sürücüne ceza kesilip, araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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