Gürsel Tekin'e CHP İl Başkanlığı önünde saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunduktan sonra ayrılan Gürsel Tekin'e su şişesi ve bazı cisimler atıldı. Tekin yoğun güvenlik önlemi altına aracına bindirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. CHP İstanbul Başkanlığı önünden gergin süreç devam ederken, orada bekleyen kalabalık zaman zaman polise saldırdı. Bir süre sonra da Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek tepkiler eşliğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Açıklamaların ardından aracına yönelen Tekin'e kalabalıktan su şişesi ve bazı cisimler atıldı. Tekin yoğun güvenlik önlemi altına aracına bindirildi. - İSTANBUL