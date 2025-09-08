Haberler

Gürsel Tekin'e CHP İl Başkanlığı önünde saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı yapan Gürsel Tekin'e, yoğun güvenlik önlemleri altında aracına binmekte olduğu sırada su şişesi ve çeşitli cisimler atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunduktan sonra ayrılan Gürsel Tekin'e su şişesi ve bazı cisimler atıldı. Tekin yoğun güvenlik önlemi altına aracına bindirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. CHP İstanbul Başkanlığı önünden gergin süreç devam ederken, orada bekleyen kalabalık zaman zaman polise saldırdı. Bir süre sonra da Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek tepkiler eşliğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Açıklamaların ardından aracına yönelen Tekin'e kalabalıktan su şişesi ve bazı cisimler atıldı. Tekin yoğun güvenlik önlemi altına aracına bindirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Evlilik boyunca çarpıcı iddia: Masrafların yarısını Yasemin Ergene karşıladı

14 yılın ardından yeni detay: Evin giderleri yarı yarıya paylaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.