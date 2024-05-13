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Gürpınar Kara Yolunda Minibüs Kaza Yaptı, 3 Kişi Yaralandı

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Van-Gürpınar yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir minibüs, yan yatarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar kara yolunda yağmurdan dolayı yoldan çıkan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar yolu üzerindeki Kurubaş mevkinde meydana geldi. Başkale'den Van istikametine giden Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüs, sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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