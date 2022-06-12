Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Y.İ. yönetimindeki 27 AG 637 plakalı Mercedes Axor marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mercedes Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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