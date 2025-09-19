Haberler

Gürpınar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 720 Paket Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli iki otomobilde yaptıkları detaylı aramada toplamda 720 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeledeki titiz çalışmaları dikkat çekiyor.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli iki otomobili takibe aldı. Araçlar, Güzelsu jandarma noktasına yönlendirilerek durduruldu. Yapılan detaylı aramada, kaçak sigaraların otomobillerin her yerine gizlendiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede titiz çalışmaları takdir topluyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
