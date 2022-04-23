Gürpınar'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi - Haberler

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Gürpınar'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gürpınar'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarı çalışmalar neticesinde 18 Nisan 2022 tarihinde Gürpınar ilçesinden Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksi durdurularak, araç içerisinde bulunan müşterilerin üzerinde yapılan aramada ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık bir adet banknotlardan biri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesi'ne gönderildiği ve gerçek olduğu rapor ile bildirilmiştir. Olayın şüphelileri Z.S ve C.S isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Nisan, Van, 3. Sayfa, Haberler

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