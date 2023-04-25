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Güroymak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Güroymak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ana cadde üzerinde silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ana cadde üzerinde silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Girne Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Hüsamettin B., eşinin kardeşi olduğu tahmin edilen zanlının ailevi meseleden dolayı silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Hüsamettin B., ihbar üzerine gelen ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüsamettin B., hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Güroymak Bitlis 3. Sayfa Haberler

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