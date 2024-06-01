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Gürcistan ve KKTC'den sahte sürücü belgesi operasyonu

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Ehliyet alma niteliklerini taşımayanların Gürcistan ve KKTC'den belge almasına aracılık eden suç örgütüne merkezli operasyon gerçekleştirildi. Sahte sürücü belgesi operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ehliyet alma niteliklerini taşımayanların Gürcistan ve KKTC'den belge almasına aracılık eden suç örgütüne merkezli operasyon gerçekleştirildi. Sahte sürücü belgesi operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve trafik kontrollerinde, Gürcistan'dan alınan sahte sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir çok kişi tespit edilmesi üzerine il genelinde operasyon düzenlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gürcistan'dan alınma sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir çok sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri ve daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler sonucunda sürücü belgeleri ellerinden alınan şahısların

Gürcistan ve K.K.T.C ülkelerinden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp ülkemizde kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bu şekilde haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 6 1 kişi tutuklanmış, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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