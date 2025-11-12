Gürcistan, Türk Yetkililerle Birlikte Uçak Kazası İçin Uluslararası Arama Ekibi Kurdu
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, askeri bir uçağın kazasıyla ilgili uluslararası bir arama ekibi oluşturduklarını ve Türk mevkidaşlarının da sürece dahil olduğunu açıkladı.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, "Uluslararası bir arama ekibi oluşturduk. Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız" dedi. - TİFLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa