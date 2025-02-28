Gürcistan Sarpi'de Heyelan: Karayolu Kapatıldı
Gürcistan'ın Sarpi bölgesinde meydana gelen heyelan, yamaçtan kopan dev kaya kütleleri nedeniyle karayolunu ulaşıma kapattı. Olay sırasında bölgede aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Yetkililer, yolu açmak için ekip göndereceklerini duyurdu.
Gürcistan Sarpi'de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.
Gürcistan'ın Sarpi bölgesinde, Sarp Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.
Heyelan anında bölgede araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçerken, yaşananlar Türk vatandaşları tarafından cep telefonlarına kaydedildi.
Olayın ardından, heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için vatandaşlar taşları temizlemeye çalıştı. Gürcistan yetkilileri, bölgedeki güvenliği sağlamak ve yolları temizlemek için bölgeye ekip gönderdiklerini bildirdi. - ARTVİN