Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçik'ten 19'unun naaşına ulaşılırken, kayıp olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan'da dün düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki arama çalışmaları sürüyor. Kazada, şehit olan 20 Mehmetçik'ten 19'unun naaşına ulaşılırken, kayıp olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verirken, ulaşılan şehit naaşları enkaz bölgesinden çıkarıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Gürcistan ve Türkiye'den gelen ekipler koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor. - TİFLİS