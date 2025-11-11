Haberler

Gürcistan'da Türk Askeri Uçağı Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında düşen C-130 askeri kargo uçağının düştüğü bölgeye gitti. Uçakta 20 personel bulunuyordu ve arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düştüğü bölgeye geldi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağındaki personel için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, uçağın düştüğü Kakheti bölgesine geldi. Bakan Geladze'ye, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürleri eşlik etti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Uçakta 20 personel vardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu açıkladı. - TİFLİS

