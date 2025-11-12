Gürcistan'da düşen TSK'ya ait kargo uçağının enkaz alanında incelemeler sürüyor

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan'ın Gence şehrinden dün Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Türk kaza kırım ekipleri Gürcü yetkililerle koordinasyon halinde Türkiye saati ile 06.30'da olay yerinde enkazı incelemeye başladı.

C-130 Hercules uçağının üreticisi ABD'li Lockheed Martin firması, uçaktaki 20 askerin şehit düşmesinin ardından başsağlığı dileklerini ileterek soruşturmaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını ifade etti.

"Gürcistan hava sahasına girdikten sonra radardan kayboldu"

Kaza, Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gürcistan Havacılık Otoritesi, askeri uçağın ülkenin hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra radardan kaybolduğunu ve kazadan önce herhangi bir tehlike sinyali göndermediğini belirtti. - TİFLİS