Gürcistan'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Terörle Mücadele Merkezi tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların çeşitli ülkelerde terör saldırısı planladıkları belirtildi.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Merkezi tarafından 4 ayrı yere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 6 Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Gözaltına alınan kişilerin terör örgütünün etkili liderleriyle bağlantıları olduğu ve bazı ülkelerde çeşitli terör saldırıları planladıkları belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda terör örgütüne ait semboller, elektronik bilgi taşıyan cihazlar, mühimmat, patlayıcı ve soruşturma açısından önem arz eden çeşitli deliller ele geçirildi" denildi.

"Derhal ilgili ülkelere bilgi verildi"

Açıklamanın devamında, "Soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 328 ve 236. maddeleri uyarınca yabancı bir ülkenin terör örgütüne katılmak, terör faaliyetlerine yardım etmek, yasa dışı olarak ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı elde etmek ve bulundurmak kapsamında yürütülüyor. Devlet Güvenlik Servisinin Terörle Mücadele Merkezi soruşturmayı sürdürüyor. Söz konusu soruşturmalar kapsamında terörle mücadele merkezinin elde ettiği delillere dayanarak gözaltına alınan kişilerin çeşitli yabancı ülke topraklarındaki bazı terör faaliyetleri tespit edilmiş ve artan tehlike dikkate alınarak derhal ilgili ülkelere bilgi verilmiştir. Aynı dava kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Geçici İkametgahına yerleştirilen 1 yabancı uyruklu hakkında ceza davası açıldığını belirtmek gerekir" ifadelerine yer verildi. - TİFLİS