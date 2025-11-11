Gürcistan Arama Kurtarma Ekipleri Uçağın Enkazına Ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin uçağın enkazına ulaştığını açıkladı. Enkaz bölgeye intikal eden kaza kırım ekipleri tarafından incelenecek.
Milli Savunma Bakanlığı : "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa