Gürbulak Gümrük Kapısında 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Gürbulak Gümrük Kapısında 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gürbulak Gümrük Kapısında 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan gelen bir tırın yakıt deposunda 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısında 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan gelen bir tırın yakıt deposunda 273 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen aracın sol yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarında gerçekleştirilen aramalara narkotik dedektör köpekleri de dahil edildi. Dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu bulunduğu yerden sökülerek açıldı. Söz konusu tankın içerisindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen 273 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Türkiye İran 3. Sayfa Haberler

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