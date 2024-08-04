Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2.2 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tır aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesiyle Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelen TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araçta yapılan denetim ve kontroller sonucunda, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testleri sonucunda toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi. Yeni bir rekora imza atan ekiplerimiz, 2.2 Ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olayla alakalı olarak soruşturmayı devam ettiriyor. - ANKARA