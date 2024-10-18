Üye Girişi
Haberler

Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çete Lideri Tutuklandı

Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çete Lideri Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de gurbetçi kadınları araba ve evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen çete lideri ve bir kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Nevşehir'de gurbetçi kadınları araba ve evlilik vaadiyle dolandıran çete lideri ve bir kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, çete lideri ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Hüseyin K. ve Bekir Can K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemeye sevk edilen diğer şüpheli şahıslar ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Güvenlik Politika Evlilik 3-sayfa Hukuk Suç

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri pes dedirtti

Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı Bakın ne istediler

 Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum
Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCG ne demek? Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir? Mert Özdemir kim? Ambulans Şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hangi hastanede çalışıyor? TÜİK VELAYET ORANI - TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne ve baba... YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir? Antalyaspor Galatasaray 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Time Dergisi 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilen kimdir? (Joe Biden, Elon Musk, Taylor Swift, Volodimir Zelenski) Hakan Doğukan Taşcı kim? Hemşire Hakan Doğukan Taşcı hangi hastanede çalışıyor? Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi? "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kız kim? Monaco Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor? Thales, Anaksimandros gibi antik çağ filozoflarının yaşamış olduğu hangi şehrin kalıntıları, günümüzde Aydın il sınırları içindedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.