Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı, lüks araç hurdaya döndü Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı, lüks araç hurdaya döndü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Konya-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil bir tıra arkadan çarptı. Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı, lüks araç hurdaya döndü AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Konya-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil bir tıra arkadan çarptı. Kazada lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi Dişli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2-BTV-041 plakalı otomobil H.S. İdaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, herhangi ölen yada yaralanan olmadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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