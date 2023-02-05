Güpegündüz sitenin demir kapısını çaldı

Gaziantep'te bir siteye dadanan hırsız, gündüz vakti sitenin demir bahçe kapısını çaldı. Demir kapının çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken, bir süre sonra tekrar gelerek ikinci kapıyı çalmaya çalışan şüpheliye daha önce de yan binada bir olayı önleyen site sakini infaz koruma memuru engel oldu.

Olay, 2 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, siteye dadanan şüpheli şahıs gündüz vakti sitenin demir kapısını çaldı. Şüphelinin söktüğü demir kapıyı omzuna atarak çalma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, bir süre sonra tekrar gelerek ikinci kapıyı çalmaya çalışan şüpheliye site sakini infaz koruma memuru Serdar Polatçı'nın engel olduğu öğrenildi. Sitedeki ikinci demir kapının çalınmasına engel olan Polatçı'nın geçen yıl da oturduğu binanın yanındaki başka bir binada araç kundaklanması nedeniyle çıkan yangını fark ederek doğal gaz vanasını kapattığı ve yaşanabilecek büyük bir patlamanın önüne geçtiği öğrenildi. Site sakinlerinin de örnek davranışları ve her sıkıntıda Hızır gibi yetişmesi nedeniyle Serdar Polatçı'ya teşekkür ettiği öğrenildi.

"Güpegündüz demir kapıyı çaldı, ikinci kapının çalınmasını infaz koruma memuru önledi"

İnfaz koruma memuruna teşekkür eden site yöneticisi Bedrettin Tirit, "Perşembe günü öğle saatlerinde, yani güpegündüz sitemizin demir kapısının bir kanadını çaldılar. Demir kapının çalınma anları da güvenlik kameralarına yansıyor. Bu esnada hırsızı gören site sakini infaz koruma memuru koşarak yakalamaya çalışıyor ama yakalayamıyor. Hırsız bir süre sonra tekrar geliyor ikinci kapıyı çalmak için ama yine infaz koruma memuru engel oluyor" dedi.

"Kurtarıcımız oldu, geçen yıl da faciayı önledi"

Kapının çalınmasını önleyen infaz koruma memurunun geçen sene de büyük bir faciayı önlediğini anlatan Tirit, "Serdar Polatçı geçen yıl da karşı binamızda araç kundaklanması nedeniyle çıkan yangını fark ederek hem ilk müdahaleyi yapmış ham de doğal gaz vanasını kapatmış ve yaşanabilecek büyük bir patlamanın önüne geçmişti. Kendisi bizim binada ve yan binada kurtarıcımız oldu" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP