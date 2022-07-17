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Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde günübirlik yüzmeye gelen 42 yaşındaki Engin Aliş, denizde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde günübirlik yüzmeye gelen 42 yaşındaki Engin Aliş, denizde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tatil maksadıyla yüzmeye gelen Engin Aliş (42), denizde kalp krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar, Engin Aliş'i kıyıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de verilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Engin Aliş, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 42 yaşındaki Engin Aliş, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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