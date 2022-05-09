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Günübirlik evlere denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Günübirlik evlere denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde arama kaydı bulunan 10 kişi ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Düzce'de huzur ve güven uygulaması dahilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. Saat 10.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimde 2 bin 125 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulanan 10 şahıs yakalandı, bir kişi hakkında adli işlem yapılırken 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Düzce, Esrar, Saat, 3. Sayfa, Haberler

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