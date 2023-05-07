Günlerdir kayıptı, cesedi ormanlık alanda bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 90 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni, dronla yapılan arama çalışması sırasında ormanlık alanda bulundu. Cenaze, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından engebeli araziden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, 17 Ağustos Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs Çarşamba gününden bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Deniz'in (90), bugün ekiplerin dronla yaptığı arama çalışmaları sırasında cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin dronla tespitinin ardından cenazenin dik ve engebeli bir arazide bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, yaşlı adamın cenazesini çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Arama kurtarma ekiplerine dronla da destek verildi. Ekipler, cenazeye ulaşabilmek için kurtarma çalışmasına engel olacak ağaç dallarını kesti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından halatlarla istasyon kurularak cenaze bulunduğu engebeli araziden çıkarıldı. Mehmet Deniz'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ