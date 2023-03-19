Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Kastamonu il merkezi Honsalar Mahallesi Köklü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan 78 yaşındaki Hilmi Buyrukçu'dan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Hilmi B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.