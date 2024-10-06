Üye Girişi
Haberler

Güngören ve Pendik'te Gürültü Yapan Araçlara 51 Bin Lira Ceza

Güngören ve Pendik'te Gürültü Yapan Araçlara 51 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören ve Pendik'te yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren dört araca toplam 51 bin 710 lira para cezası uygulandı. Bir sürücünün ehliyetsiz olması da dikkat çekti.

Güngören ve Pendik'te yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen araç sürücülerine toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi. Bir sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi ve Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce şüpheli araçların durdurulması üzerine yapılan incelemelerde, bir sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ekiplerin durdurulan araçlarda yaptığı incelemede, araçlarda abartı egzoz bulunduğu belirlendi.

51 bin 710 lira para cezası

Çalışmalar çerçevesinde araç sürücüleri M.Y.K., M.B.S ve Y.S.O. ile ehliyetsiz sürücü F.S.B. isimli şahıslara, 'mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Pendik Çevre Yaşam

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title