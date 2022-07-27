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Yedek parçacıyı soydular: Otomobili de çalıp kaçtılar

Güngören'de daha önce kopyaladıkları uzaktan kumandayla bir dükkana rahatlıkla giren 2 hırsız, otomobil yedek parçaları, 1 bilgisayar ve 50 matkap çaldı.

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Güngören'de daha önce kopyaladıkları uzaktan kumandayla bir dükkana rahatlıkla giren 2 hırsız, otomobil yedek parçaları, 1 bilgisayar ve 50 matkap çaldı. Çaldıklarını dükkanın içindeki otomobile yükleyen hırsızlar aracı da çalıştırıp oradan kaçtı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, 2 hırsızlık şüphelisi ve onlara yardım eden 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 29 Haziran'da Güngören Genç Osman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde bulunan otomobil yedek parçası satan bir dükkanda meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, daha önce kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkanın kapısını açarak içeri girdi. İçerideki güvenlik kamerasını fark eden şüpheliler, cihazın yönünü değiştirdi. Ardından otomobil yedek parçaları, 1 bilgisayar, 50 adet matkap çalan şüpheliler, işyerindeki otomobili çalıştırarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheliler Tarık Ş. (39), Şahin B. (37) ve hırsızlık sırasında gözcülük yaptığı tespit edilen bir kişi daha yakalandı. Tarık Ş'nin 5 adet, Şahin B.'nin ise 32 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda bir otomobil direksiyonu, 1 adet araç gövde monitörü, 2 hava yastığı ve 5 adet araç farı ele geçirildi.

(Doğan Can Cesur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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