Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesine ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' nedeni ile yaşanan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayın ardından provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan'ın (16), E.Ç. (15) tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ölümü sonrası acılı aileye tehdit mesajları atıldığı öğrenilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaşanan cinayet ve söz konusu tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

