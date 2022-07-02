Güngören'de Türk bayrağını motosikletin üstünden alan kişiyi sopayla kovaladı

İstanbul Güngören'de motosikletin üstündeki Türk bayrağını alan yabancı uyruklu kişi, motosikletin sahibi olan güvenlik görevlisine bıçak çekti. 58 yaşındaki güvenlik görevlisi Halim Turkan, eline aldığı sopayla yabancı uyruklu kişiyi kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Merter Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 58 yaşındaki Halim Turkan, motosikletini kapının önüne park etti. Caddeden aşağıya doğru yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, motosikletin arkasında asılı olan Türk bayrağını çekerek eline aldı.

Şüpheliyi kovaladı ama yakalayamadı

Bayrağın alındığını gören güvenlik görevlisi Turkan, yabancı uyruklu şüpheliye bağırmaya başladı. Şüpheli kişi, bıçak çekerek Turkan'ın üstüne yürüdü. Merdivenin yanında bulunan sopayı eline alan Turkan, yabancı uyruklu şüpheliyi kovalamaya başladı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşlara da bıçak sallayan yabancı uyruklu şüpheli, olay yerinden kaçmayı başardı.

"Üzerime hışımla geldi"

Yaşanan olayı anlatan güvenlik görevlisi Halim Turkan, "Biri caddeden geldi. Bayrağı çekip aldı. Bende içerdeydim. Motosiklet benim olduğu için bayrak devamlı üzerinde duruyor. Azerbaycan bayrağım da vardır. İkisini yan yana takarım her zaman. Adam bayrağı tuttu çekti. Ben onu görünce dayanamadım. Yani, ne amaçla çekti? Bayrak lazım olursa bayrağı almak için mi çekti? Ama yapılan hareket o değildi. Kırarak paçavra gibi sallıyordu. Ben ona çok sinir oldum. O anda 'niye öyle yaptın?' diye bağırarak arkasından koştum. Benim bağırmama rağmen anında döndü. Üzerime hışımla geldi. Buraya geldi. O mesafeye geldikten sonra ben fark ettim ki elinde bıçak var. Bana doğru hamle yaptı, ben o an da geriye attım kendimi. Bilerek üzerine gitmek istemedim. Bıçak var adamda" dedi.

"Yakalasaydık gerekli cevabı verecektik"

Merdiven altında bulunan sopayı aldığını söyleyen Turkan, "Sopalardan birini aldım. Onu kaptığım gibi tekrar peşine gittim. Elinde bıçakla kaçtı. Yukarıya doğru kaçtı. Vatandaş da Cuma namazından çıkmıştı. 'Yakalayın şu meczubu' diye bağırdım. 15-20 kişi tutmaya çalışırken o anda bıçak sallıyordu. Yakalayamadık, kaçtı. En çok ona üzüldüm. Yakalayamadığımıza yanıyorum. Yakalasaydık gerekli cevabı verecektik. Polis arkadaşlara da söyledik. Başka birine saldırabilir. Kimliğini düşürdü. Üzerinde Libyalı olduğu yazıyor" dedi.

"Niye yakalayamadım diye kendimi yiyorum"

Yabancı uyruklu kişinin kaçtığını söyleyen Turkan, "Yakalasaydım elimdeki sopayı kafasında gözünde kırardım. Elindeki bıçağı alıp daha fazla zarar verebilirdim. O kadar gözüm döndü ki o an onu öldüresim geldi. Niye yakalayamadım diye kendi kendimi yiyorum. Vatandaşın biri devirse altıma alacaktım. Yapmış olduğu hareket çok dokundu. Bayrağı isterse veririz. Amacı farklı. Bu ülkeye gelmişsin, ekmeğini yiyorsun. Bayrağa saldırması zoruma gitti. Motosiklet devrilseydi tepki göstermezdim. Bayrağı yapılan harekette o kol kırılır" dedi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin motosikletin üzerinde bulunan bayrağı aldığı görülüyor. Daha sonra kendisine tepki gösteren güvenlik görevlisinin üzerine bıçakla geliyor. Eline sopa alan güvenlik görevlisi adam, şüpheliyi kovalıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa