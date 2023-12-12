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Güngören'de Sosyal Medya Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

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Güngören'de husumetli 2 genç, sosyal medya üzerinden konuşarak bir parkta buluşmak üzere sözleşti. Parkta buluşan gençlerin arasındaki tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflardan biri belindeki silahı çekerek tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güngören'de husumetli 2 genç, sosyal medya üzerinden konuşarak bir parkta buluşmak üzere sözleşti. Parkta buluşan gençlerin arasındaki tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflardan biri belindeki silahı çekerek tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 Aralık Pazar akşamı Gençosman Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 genç ilk olarak sabah saatlerinde bir kafede tartıştı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan gençler sosyal medya üzerinden birbirleri ile konuşarak akşam Gençosman Mahallesi'nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşti.

Sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü

Sosyal medya üzerinden konuşmak için belirledikleri parka gelen 2 genç arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gençlerden biri yanında getirdiği silahı karşı tarafa doğrultarak ateş etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre şüpheli şahıs karşı tarafa 5-6 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Silahlı kavgada bir genç bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Sinirlenince tartışma sırasında silahı çekip bacağından vuruyor"

Silah seslerinin duyulması üzere dışarı çıktığını belirten Enes Çaydemir, "Sözlü olarak tartışmışlar. Ardından parkta buluşuyorlar. Tartıştıktan sonra silahını çekip vuruyor. Durumu iyiymiş bildiğim kadarıyla. Bizde silah sesi duyduğumuz zaman çıktık baktık. Konuşmak için buluşuyorlar, sonra sinirlenince tartışma sırasında silahı çekip bacağından vuruyor. Sabah kavga ediyorlar. Sözlü olarak akşam buluşuyorlar sosyal medya üzerinden. Konuşurken de tartışıyorlar. Ardından çekip silahını bacağından vuruyor. Silahı gördükten sonra direkt kaçıyor zaten. Görüntülerde de görünüyor. 5-6 civarlarında ateş ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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