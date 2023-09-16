Güngören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Güngören'de bir kişi, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda kişi ayağından yaralandı ve bir binanın doğal gaz servis kutusu da zarar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Güngören'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Signatullah U, Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Signatullah U. ayağından yaralanırken, bir binanın doğal gaz servis kutusu kurşun isabet etmesi sebebiyle parçalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın doğal gazı kesildi.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.