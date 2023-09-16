Güngören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güngören'de bir kişi, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda kişi ayağından yaralandı ve bir binanın doğal gaz servis kutusu da zarar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.