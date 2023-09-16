GÜNGÖREN'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

GÜNGÖREN'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sırasında seken kurşunlar doğal gaz panosuna isabet etti. Bacağından yaralanan Signatullah U.'ın hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. İddiaya göre, Signatullah U., nişanlısının çalıştığı kuaför dükkanının yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında seken kurşunlardan biri, olay yerindeki doğal gaz panosuna isabet ederek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine, ambulans, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bacağına gelen kurşunlarla yaralanan Signatullah U., ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle doğal gaz panosu onarıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.