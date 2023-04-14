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Güngören'de çöken metruk bina ve çalışmalar havadan görüntülendi

Güngören'de çöken metruk bina ve çalışmalar havadan görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Molozların üzerine devrildiği araçtan sağ olarak kurtarılan adam gözyaşlarına boğuldu. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malazgirt İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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