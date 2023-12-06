Güngören'de Market Saldırısı: İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı

Güngören'de kasklı bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle markete girerek iş yeri sahibini silahla yaraladı. Saldırıda ayağından yaralanan market sahibi Kudret Temel hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi Kudret Temel iş yerinde oturduğu sırada içeriye giren kasklı bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle aniden silahını ateşleyerek Temel' i ayağından vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken yere yığılan Temel daha sonra telefonu ile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Temel'i daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışması başlattı. Yaşanan bu anlar ise market içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın içeriye girip aniden Kudret Temel'e ateş açtığı ve ayağından yaralanan Temel'in yere düşerken zanlının kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL