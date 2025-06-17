Güngören'de Kot Taşlama Atölyesinde Patlama: Gıda Deposunda Maddi Hasar

Güngören'de Kot Taşlama Atölyesinde Patlama: Gıda Deposunda Maddi Hasar
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Güngören'de bir kot taşlama atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu yanındaki gıda deposunda büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Güngören'de kot taşlama atölyesinin buhar kazanı patladı. Patlama nedeniyle yan tarafta bulunan gıda deposunda büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde yaşandı. Atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etti. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Yaşanan patlamanın yol açtığı hasar, havadan görüntülendi. Görüntülerde atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar aldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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