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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Bina Çöktü

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Bina Çöktü
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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, yıkım esnasında çökmüş ancak olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Çökme sonrası çevrede güvenlik önlemleri alınarak bitişikteki binalar tahliye edilmiştir.

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı esnasında çöken 5 katlı binada ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi. Çökme sonrası binanın enkazı ve çevresi havadan görüntülendi.

Güngören'de Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'taki 5 katlı bina, kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makinesi ile yıkımı esnasında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 1977'de inşa edilen binaya 2023 yılında çürük raporu verildi. Bunun üzerine 4 girişten oluşan 90 dairelik bina yaklaşık 1 ay önce tahliye edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında bugün yıkım işlemlerine başlanan bina bir anda çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken tedbir amaçlı arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan çöken bina bitişiğindeki 1 binaya ufak çaplı hasar verdi. Tedbir amaçlı boşaltılan 2 binanın sakinleri otellere yerleştirildi. Bina sakinleri, yapılan çalışmalar sonucu herhangi bir risk tespit edilmezse evlerine dönebilecekleri konusunda bilgilendirildi. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken binanın enkazı ve çevresi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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