Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Korkutucu Bir Çökme Yaşandı

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Korkutucu Bir Çökme Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı yapılan 5 katlı bina aniden çöktü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların ve bir kedinin panikle kaçtığı görülüyor. Çökmeden saniyeler önce, bina yakınında bebeğiyle yürüyen bir kadının yaşadığı korku dikkat çekti.

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan binanın çökme anı kameraya yansıdı. Çökmeyle birlikte vatandaşların ve oradaki bir kedinin korkuyla kaçtığı, ortalığın da tozla kaplandığı görüntüye yansıyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makineleri ile yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte ortalığın toz bulutuyla kaplandığı, vatandaşların ve orada bulunan bir kedinin de panikle kaçığı kameraya yansıyor. Çökmeden saniyeler önce binanın yakınından bebeğiyle geçen bir kadının da faciadan döndüğü kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
img

Zehra'nın 2 kız kardeşi varmış
img

Çanakkale depreminin ardından akıllara gelen ilk soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.