Güngören'de Kentsel Dönüşüm Korkutucu Bir Çökme Yaşandı

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan binanın çökme anı kameraya yansıdı. Çökmeyle birlikte vatandaşların ve oradaki bir kedinin korkuyla kaçtığı, ortalığın da tozla kaplandığı görüntüye yansıyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makineleri ile yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte ortalığın toz bulutuyla kaplandığı, vatandaşların ve orada bulunan bir kedinin de panikle kaçığı kameraya yansıyor. Çökmeden saniyeler önce binanın yakınından bebeğiyle geçen bir kadının da faciadan döndüğü kameraya yansıyor. - İSTANBUL