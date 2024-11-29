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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Bina Çöktü: 2 İşçi Göçükte Kaldı

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Bina Çöktü: 2 İşçi Göçükte Kaldı
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Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı süren bir binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Olayda 2 işçi göçük altında kalırken, itfaiye ekipleri 1 işçiyi kurtardı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sonrasında 2 işçi göçük altında kalırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarıldı. Çöken binadan çıkarılan Ümit Kurt isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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