GÜNGÖREN'de Genç Kadınlara Yumruk Atan Gencin Görüntüleri Ortaya Çıktı

GÜNGÖREN'de sokaktan geçtiği sırada iki kadınla tartışan gencin yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. 3 kişi tartışarak uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.

GÜNGÖREN'de sokaktan geçtiği sırada iki kadınla tartışan gencin yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu. 3 kişi tartışarak uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.