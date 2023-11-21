Güngören'de Diş Hekimine Saldıran Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Güngören'de tedavisini beğenmediği diş hekimini yaralayan ve kliniğe zarar verdikten sonra kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin daha önce 20 suç kaydı olduğu belirlendi.

Güngören'de, tedavisini beğenmediği diş hekimini yaralayan ve kliniğe zarar verdikten sonra kaçan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kliniğe giden O.K, diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek bağırmaya başladı.

Eline geçirdiği sandalye ile kliniğe zarar vermeye başlayan O.K, kendisine engel olmaya çalışan Can'ı da yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, O.K'nin tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, saldırganın sandalye ile kliniğe zarar vermesi ve diş hekimi Pelin Can'ın yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.