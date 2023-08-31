Güngören'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güngören'de bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesi üzerine 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerinin, firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş edilmesi ve içeride bulunanların karşılık vermesi üzerine dün çıkan çatışmada, Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı yakalamıştı.