Güngören'de Buhar Kazanı Patladı: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

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Güngören'de bir kot taşlama atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlaması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama sırasında yaşanan panik ve çevrede oluşan maddi hasar dikkat çekti.

Güngören'de iş yerinin buhar kazanı böyle patladı

İSTANBUL - Güngören'de kot taşlama atölyesinin buhar kazanının patladığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde yaşanmış, atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patlamışı. Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edilmişti. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etmişti. Atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar alırken, patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte ortalığı toz bulutu kapladığı kameraya yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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