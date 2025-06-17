Güngören'de Buhar Kazanı Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Güngören'de bir kot taşlama atölyesinin buhar kazanının patlaması sonucu çevrede panik yaşandı, bitişikteki gıda deposunda büyük maddi hasar oluştu. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi.

Güngören'de kot taşlama atölyesinin buhar kazanının patladığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde yaşanmış, atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patlamışı. Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edilmişti. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etmişti. Atölyenin yanında bulunan gıda deposu büyük hasar alırken, patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte ortalığı toz bulutu kapladığı kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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