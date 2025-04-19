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Güngören'de Boşluğa Düşen Kedi Yavrusu Duvar Kırılarak Kurtarıldı

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İstanbul Güngören'de bir alışveriş merkezi içerisinde boşluğa düşen yavru kedi, yapılan kurtarma çalışmaları sonucu duvar kırılarak kurtarıldı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Güngören'de boşluğa düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı

Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bulunan bir alış veriş merkezi içerisindeki boşluğa düşen yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören'de bulunan TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM içerisinde meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik görevlisi bir iş yerinin duvarından kedi sesi geldiğini fark etti. Güvenlik görevlisi durumu AVM yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelenler kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra olay yerine gelen bir kişi elindeki çekiçle duvarı kırmaya başladı. Dakikalar süren çalışmalar sonrası yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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