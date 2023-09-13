Güngören'de Boşandığı Eşini Camdan İtme Davasında Olay Yerinde Keşif Yapılacak

Güngören'de boşandığı eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın tutuklu yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Duruşmada tarafların avukatları ve maktulün yakınları da hazır bulundu.

Güngören'de boşandığı eşini camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın tutuklu yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Polat ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Sadet Fidan'ın kız kardeşi Dilek Fidan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanık Hüseyin Polat, eşinin görüntüleriyle ilgili bazı iddialar olduğunu öne sürdü.

Eşine o kadar zarar verecek bir insan olmadığını iddia eden Polat, "Bilirkişilere sorulsun, ölüm sebebinin düşme olduğunun tespit edilmesini istiyorum. Gerçek ortaya çıkacaktır. O civarda kamera, MOBESE muhakkak vardı. Onlara bakılmasını istiyorum." savunmasını yaptı.

Duruşmada söz verilen Dilek Fidan, ablasının sanığın anlattığı gibi bir insan olmadığını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel de maktulün sırtüstü düştüğünü dile getirerek, "Kendi atlayan kişi yüzüstü düşer. Sadet Fidan itilmiş ki yüzüstü düşmüştür. Biz Sadet Fidan'ın sanık tarafından itildiğini düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sadet Fidan'ın 2019'da boşandığı eşi Hüseyin Polat'ın kendisini arayarak öldürme tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2022'de savcılığa başvurduğu belirtiliyor.

Olay günü 30 Mayıs 2022'de yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin Sadet Fidan'ın ağır yaralı halde buldukları ifade edilen iddianamede, çiftin oğulları ile sanık arasında "Annemi sen öldürdün" şeklinde kavga çıktığı kaydediliyor.

Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, eski eşi Hüseyin Polat'ın da 31 Mayıs 2022'de tutuklandığına yer verilen iddianamede, olay yeri raporunda, mutfak ve lavabo çevresinde kan lekelerinin olduğu, banyo kapısı önünde bıçak bulunduğu, sanığın sol el baş parmağının, maktulün ise kolları ve ellerinin sarılı olduğu belirtiliyor.

Sanığın, aralarında önceye dayalı husumet bulunan eski eşinin evine gittiği, tartışma sırasında bulunduğu dairenin arka penceresinden ittiği, maktulün düşerek ölümüne sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, sanık Hüseyin Polat'ın "boşandığı eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.