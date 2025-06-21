Güngören'de Boş Arazide Bebek Bulundu

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İstanbul'un Güngören ilçesinde, boş bir arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, bebeği korumaya aldı.

Güngören'de boş arazide bebek bulundu

İSTANBUL - Güngören'de boş arazide bebek bulundu. Erkek bebek polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından bebek, polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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