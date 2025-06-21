Güngören'de Boş Arazide Bebek Bulundu
İstanbul'un Güngören ilçesinde, boş bir arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Güngören'de boş arazide bebek bulundu. Erkek bebek polis ekipleri tarafından korumaya alındı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından bebek, polis ekipleri tarafından korumaya alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa