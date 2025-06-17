Güngören'de Buhar Kazanı Patladı, Maddi Hasar Oluştu

Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı

İSTANBUL - Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.