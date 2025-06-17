Güngören'de Buhar Kazanı Patladı, Maddi Hasar Oluştu

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Güngören'de Buhar Kazanı Patladı, Maddi Hasar Oluştu
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İstanbul Güngören'de bir iş yerindeki buhar kazanının patlaması sonucu çevrede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ancak patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı

İSTANBUL - Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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