Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir

Bir ilimize uykuları kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir

Güngören'de Binanın Çökmesi: 2 Kişi Gözaltında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de yıkım halindeki bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yıkım görevlisi ve firma yetkilisi gözaltına alındı.

Güngören'de binanın çökmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Güngören'de binanın çökmesi ile 2 kişinin enkaz altında kaldığı olaya ilişkin firma yetkilisi ve yıkım görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları ise 28 saattir sürüyor.

2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de Binanın Çökmesi: 2 Kişi Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba
img

Dünyada ilk olacak! Avrupa ülkesinde hayat kadınlığına yasal statü
img

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyordu, yüzünü gerdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.