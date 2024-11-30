Güngören'de Binanın Çökmesi: 2 Kişi Gözaltında

Güngören'de binanın çökmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Güngören'de binanın çökmesi ile 2 kişinin enkaz altında kaldığı olaya ilişkin firma yetkilisi ve yıkım görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları ise 28 saattir sürüyor.

2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.